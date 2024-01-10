Гурьевской птицефабрике разрешили построить новый комплекс под Краснознаменском

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Региональные власти выдали разрешение на строительство птицеводческого комплекса и технологической линии в Краснознаменском округе. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Комплекс планируют построить в поселке Февральское. Проектом также предусмотрены реконструкция трех птичников. Одновременно в Гурьевске планируют построить технологическую линию для кормления птиц. В общей сложности предполагается возведение 35 сооружений на пяти земельных участках.

Разрешение на строительство получила компания «Птицефабрика Гурьевская», которая входит в принадлежащий Александру и Дмитрию Долговым агрохолдинг «Долгов Групп». Документ действует до 14 декабря 2028 года.

В декабре 2023 года проект птицеводческого комплекса в Краснознаменском районе прошел экспертизу. Документацию разрабатывала фирма «СТ-Стройпроект». «Новый Калининград» направлял запрос в пресс-службу областного правительства с просьбой сообщить подробности о новом объекте. В ответ власти посоветовали обратиться непосредственно к застройщику. Совладелец холдинга «Долгов Групп» Александр Долгов подробностей также не уточнил.

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