В Калининградской области планируют построить птицеводческий комплекс

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Проект постройки нового птицеводческого комплекса прошел экспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра разрешений.

Новый сельскохозяйственный объект планируют создать в поселке Февральское Краснознаменского муниципального округа. Как указано в документации, проект предполагает не только строительство нового объекта, но и реконструкцию трех птичников в том же поселке и создание технологической линии для кормления птиц в Гурьевске.

Экспертиза была проведена негосударственной компанией «Алекслаут», документация была подготовлена организацией «Теплогазпроект», застройщиком указана Гурьевская птицефабрика. Сроки начала строительства в документации не указаны.

Напомним, ранее регион столкнулся с быстрым ростом цен на яйцо и мясо курицы.

По данным мониторинга «Нового Калининграда», стоимость десятка яиц первой категории в ноябре увеличилась в торговых сетях региона до 110 рублей. За месяц цена выросла на 17 рублей. Рост цен на эту продукцию наблюдается и в целом по стране. В середине ноября Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить обоснованность цен на яйца.

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