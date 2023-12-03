В Калининградской области планируют построить птицеводческий комплекс

Проект постройки нового птицеводческого комплекса прошел экспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра разрешений.



Новый сельскохозяйственный объект планируют создать в поселке Февральское Краснознаменского муниципального округа. Как указано в документации, проект предполагает не только строительство нового объекта, но и реконструкцию трех птичников в том же поселке и создание технологической линии для кормления птиц в Гурьевске.

Экспертиза была проведена негосударственной компанией «Алекслаут», документация была подготовлена организацией «Теплогазпроект», застройщиком указана Гурьевская птицефабрика. Сроки начала строительства в документации не указаны.

Напомним, ранее регион столкнулся с быстрым ростом цен на яйцо и мясо курицы.

По данным мониторинга «Нового Калининграда», стоимость десятка яиц первой категории в ноябре увеличилась в торговых сетях региона до 110 рублей. За месяц цена выросла на 17 рублей. Рост цен на эту продукцию наблюдается и в целом по стране. В середине ноября Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить обоснованность цен на яйца.