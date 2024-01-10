В Калининграде планируют временно приостановить эфирное телерадиовещание

В Калининграде в четверг, 11 января, планируют временно приостановить эфирное телерадиовещание. Это связано с профилактическими работами на передающем оборудовании РТРС «Калининградский ОРТПЦ», сообщили в пресс-службе областного правительства.



«В Калининграде с 10 до 17 часов ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Русское радио», «Бизнес ФМ», «Комсомольская Правда», «ПИ ФМ» и «D FM», — говорится в сообщении.