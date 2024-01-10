Калининградский «Водоканал» оштрафовали на 200 тысяч рублей за экологические нарушения (дополнено)

Калининградский «Водоканал» оштрафовали на 200 тысяч рублей за экологические нарушения. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, предприятие привлечено к административной ответственности после плановой проверки, выявившей нарушение требований к охране водных объектов, атмосферного воздуха, а также несоблюдение требований при обращении с отходами и искажение (сокрытие) экологической информации.



«Установлено, что компания, эксплуатируя объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не осуществляет мониторинг атмосферного воздуха, — пояснили в ведомстве. — Государственные инспекторы зафиксировали размещение автомобильных шин, отходов корчевания пней, строительного мусора, отходов IV класса, образующихся в ходе работы канализационных очистных сооружений, вне специально оборудованных мест».

На одном из объектов предприятия не разработаны и не утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Также компания, как уверяют в ведомстве, выдавала отходы V класса опасности за отходы, которые относятся к IV классу опасности; не учитывала источники загрязнения атмосферного воздуха (среди них 5 площадок для компостирования и иловая насосная станция) и не произвела в 2021 и 2022 годах расчет платы за размещение осадков (илов) биологических очистных сооружений, что привело к недоплате.

«Компания допустила несоблюдение требований к охране водных объектов, что может привести к загрязнению Калининградского залива, — добавляют ревизоры. — После канализационных очистных сооружений, находящихся на балансе предприятия, осуществляется сброс в Калининградский залив сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ по 8 показателям, среди которых нитрит, аммонийный азот, марганец, цинк и др.».

Компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое находится на контроле управления.

«Новый Калининград» обратился в «Водоканал» за разъяснениями, на предприятии пообещали вскоре пояснить, какие меры будут приняты.

Дополнено: в пресс-службе предприятия сообщили, что руководство не согласно с постановлением управления Росприроднадзора о назначении административного наказания и подало жалобу в Центральный районный суд Калининграда.