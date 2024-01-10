Горвласти хотят построить на Советском проспекте спортивную площадку за 14,1 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для заключения контракта на строительство спортивной площадки по адресу: Советский проспект, 130. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Потенциальному подрядчику предстоит обустроить площадку беговой дорожкой, силовыми тренажерами и подвесить две боксерские груши. На территории спортивного объекта планируют установить камеры видеонаблюдения и провести работы по озеленению.

Начальная (максимальная) стоимость объекта составляет 14,1 млн рублей. Электронный аукцион планируют провести в следующий вторник, 16 декабря. Весь комплекс работ необходимо выполнить за 95 дней с даты подписания контракта сторонами.