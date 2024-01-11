Калининград, Балтийск, Зеленоградск: где можно сдать новогодние ели для переработки

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До 18 января у жителей Калининграда, Балтийска и Зеленоградска есть возможность сдать новогодние ели на переработку. Об этом сообщает минприроды.

В областном центре организовали три точки приема деревьев: на ул. Панина у торгового центра «Интерспар», на ул. Интернациональной у ТЦ «Ветер» и у супермаркета «Виктория» на ул. Мариупольской.

В Балтийске ели можно сдать в организацию «Благоустройство» по адресу: ул. Дубинина, 7А. Часы работы — с 8 до 20 часов ежедневно.

В Зеленоградске новогодние деревья принимают в музее мусора «МУ МУ КА».

После приемки деревья будут доставлены на площадку временного складирования, где их переработают в щепу для последующего удобрения почвы.

Специалисты минприроды просят калининградцев тщательно очистить новогодние ели от новогодней мишуры перед сдачей.



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