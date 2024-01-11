В Балтийске анонсировали «масштабное озеленение»

В Балтийске готовятся к «масштабному озеленению». Что власти собираются высаживать, и откуда у них на это деньги, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Мельников. По его словам, средства накопились за счет выдачи значительного количества порубочных билетов, предусматривающих компенсационное озеленение.



«Вследствие строительства большого количества объектов мы выдавали порубочные билеты, и у нас есть обязательства по компенсационному озеленению на 7-8 миллионов рублей», — сообщил Мельников.

Глава пояснил, что жители часто обращаются к властям муниципалитета за помощью в создании цветников. Все эти обращения, по его словам, сейчас аккумулируются, и к началу февраля с привлечением специалистов будет скорректирована муниципальная программа по озеленению, «чтобы жители перестали спорить».

«У нас сколько хозяек, столько и клумб, — продолжил он. — Я бы хотел тут опираться на мнение балтийцев, потому что у каждого есть свой опыт (у меня он тоже достаточно большой). Что хотят, то и сделаем».

Мельников добавил, что порубочные билеты администрация выдает на демонтаж ветровальных деревьев, а также на снос растительности на месте строительства газовых котельных. Часть этих документов уже в процессе реализации.

«Выделяемые средства можно потратить только на восстановление зеленых насаждений, — продолжил чиновник. — Я уже обращался к специалистам в наш институт океанологии имени Ширшова (по вопросам озеленения Балткосы), а также я обязательно обращусь к своим давним друзьям в БФУ имени Канта. Пригласим только знающих людей, потому что я вижу: когда сажаем, что глазу приятно, местная почва это особо не любит. Растения „ржавеют“, нужны другие видовые составы. Попробуем рядовые посадки платанов сделать и делать замену старых деревьев на новые, как мы делали на Гвардейском бульваре в Калининграде в свое время. Как человеку надо подстригаться, так и за зелеными насаждениями надо ухаживать».