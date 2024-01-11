Суд вынес приговор бизнесмену за незаконную вырубку в Виштынецком парке на 4 млн

Суд приговорил к принудительным работам бизнесмена, срубившего деревьев на 4 млн на территории природного парка «Виштынецкий» об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с июля по октябрь 2016 года руководитель двух предприятий, одним из видов деятельности которых является лесозаготовка, для расчистки территории вблизи строящегося объекта и создания дороги для проезда к нему, организовал на территории природного парка «Виштынецкий» незаконную рубку лесных насаждений. В результате умышленных действий подсудимого региональному министерству природных ресурсов и экологии был причинен экологический вред и имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 139 546 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Настаивал, что расчет ущерба сделан неверно, количество срубленных деревьев точно не установлено, ему вменена рубка деревьев, совершенная до начала его деятельности. Кроме того, утверждал, что расчищал территорию, вырубая сухостойные, а не сырорастущие деревья.

Однако суд счел вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Приговором Нестеровского районного суда бизнесмену назначено наказание в виде принудительных работ на срок два года с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Кроме того, за региональным министерством природных ресурсов и экологии признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере его возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу.