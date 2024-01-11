В Варшаве тысячи людей вышли на акцию протеста

В Варшаве 11 января проходит массовая акция протеста. Ее проводит оппозиционная партия «Право и справедливость» после задержания полицией и отправки в тюрьму бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, сообщает РИА «Новости».

«Организаторы назвали данное мероприятие „марш свободных поляков“. Точное число участников пока не называется, но представители партии ранее заявили, что соберут по меньшей мере 50 тысяч человек. Безопасность обеспечивают 3 тысячи полицейских», — отмечает агентство.

По информации РИА «Новости», участники акции пришли на протест с бело-красными государственными флагами Польши и транспарантами с антиправительственными лозунгами, часть которых содержит нецензурные надписи. Также рядом с сеймом свою акцию проводят сторонники действующего правительства. Полиция окружила их в целях безопасности.

«Из-за большого скопления людей перекрыто движение транспорта на близлежащих улицах, изменены маршруты движения общественного транспорта», — говорится в публикации.