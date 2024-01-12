В Янтарном планируют отремонтировать здание старинного кинотеатра

В Янтарном планируют отремонтировать здание старинного кинотеатра
Фото: группа администрации Янтарного «ВКонтакте».

В Янтарном решили отремонтировать здание старинного кинотеатра по адресу: ул. Советская, 70. Информация об этом появилась на странице муниципалитета «ВКонтакте».

Работы в здании, признанном объектом культурного наследия местного значения, планируют начать в первом квартале этого года. Финансирование ремонта пройдет из федерального, областного и местного бюджетов.

Со слов главы администрации Янтарного Артура Крупина, в старинном здании планируют ремонт внутренних помещений, фундамента, фасада, крыши и установить лифт.

В настоящее время в бывшем кинотеатр располагается Дом культуры. На время ремонта все секции и кружки кружки дополнительного образования переедут в молодёжно-досуговый центр «Лампа», спортшколу «Шторм» и школу им. Любушкина.

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