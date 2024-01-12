Администрация Калининграда: приемная кампания в 10-е классы продлится до начала августа

В этом году выпускники 9-х классов смогут подавать заявления на поступление в 10-е классы с 1 по 20 июля. Приказы о зачислении школьников будут изданы до 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда».



По данным городских властей, порядок организации индивидуального отбора школьников был утвержден приказом областного министерства образования № 1301/1 в редакции от 20 марта 2023 года.

«Согласно пункту 7.2 приказа в 10 класс выпускники 9-х классов с 1 июля могут подать заявления в общеобразовательные учреждения с указанием выбранного профиля обучения (технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, универсальный профили), а также по своему усмотрению копии выписки из ведомости успеваемости, аттестата об основном общем образовании, результатов ГИА за 9 класс, портфолио», - сообщили в пресс-службе.

Если число желающих поступить в тот или иной класс превысит число мест, то школа имеет права провести индивидуальный отбор, который состоится с 21 по 31 июля. Итоговый приказ о зачислении в 10-е классы будет издан до 10 августа. В случаях, если класс не сформируется, общеобразовательная организация сможет продлить срок проведения индивидуального отбора до 25 августа, а срок зачисления обучающихся — до 31 августа.