В Калининградскую область не пустили почти 20 тонн зараженных вирусом томатов

В январе 2024 года специалисты регионального Россельхознадзора выявили опасный вирус в партии свежих томатов общим весом 19.5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция поступила на территорию области из Турции в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных турецкой национальной организацией по карантину и защите растений. Тем не менее при проведении фитосанитарного контроля установлено заражение овощей вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Наличие заболевания было подтверждено лабораторным заключением.

Для недопущения распространения карантинных заболеваний на территории России выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен. В соответствии с законодательством ЕАЭС зараженная партия томатов подлежит уничтожению либо возврату в страну-экспортер.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата является опасным патогеном овощных культур закрытого грунта — томата и перца. Симптомы (пожелтение вен листьев и желтые пятна, коричневые морщинистые пятна и некротические поражения на плодах) развиваются в течение 12-18 дней после заражения. Вирус ToBRFV может легко передаваться через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению.