Проект освещения набережной Преголи вошёл в шорт-лист международного конкурса (фото)

Фото: сайт конкурса Darc awards

Проект освещения части набережной реки Преголи между Высоким и Юбилейным мостами вошёл в шорт-лист авторитетного международного конкурса Darc awards. Информация об этом размещена на сайте мероприятия.



Проект подготовила компания MYMAF, которая работает в Калининграде более трёх лет. «Мы занимаемся архитектурой света и городской средой. Мы сами калининградцы, работали в Москве, но по приглашению правительства приехали в Калининград, чтобы сделать остров Канта. И здесь работаем уже четвёртый год. Остров Канта у нас уже пару лет назад побеждал в этой премии», — рассказал «Новому Калининграду» соучредитель компании Сергей Будник.

В 2023 году MYMAF представила на суд жюри проект освещения территории жилого комплекса «Рыбная деревня-2», расположенного в границах музейного квартала. «У нас стояла задача совместить довольно много потоков: и велодорожку, и пешеходный трафик, а светом мы хотели создать комфортную атмосферу вместе с декоративной историей. Там сейчас вечером довольно комфортно, — отметил собеседник, — Для летнего времени, когда есть зелень, это всё вообще превращается в красоту. А для зимнего — создаёт антураж загадочности. Когда ветки деревьев без листьев высвечены, выглядит довольно загадочно и интересно».

Британская премия Darc awards считается самой престижной по светодизайну в мире, рассказал Сергей Будник. Заявки на участие в ней подают тысячи претендентов, поэтому попасть в шорт-лист из нескольких работ — уже значительное достижение. Проект освещения набережной Преголи участвует в номинации «Ландшафтное освещение» (большой бюджет). Стоимость работ составила порядка пяти миллионов рублей. Проект калининградцев соревнуется с работами из Германии, Франции, Дании и других стран. Победителей независимое международное жюри, состоящее из дизайнеров и архитекторов, выберет в марте.

В дальнейшем компания планирует отправить на конкурс проекты освещения Дома искусств, стадиона «Балтика», Медового и Деревянного мостов. Также MYMAF принадлежит авторство проекции разбитого сердца, которое появилось на Доме Советов в конце декабря.