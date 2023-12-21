В Калининграде решили создать «концептуальную» подсветку зданий и мостов

Власти Калининграда разработали единую концепцию архитектурной подсветки городских зданий и мостов. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло 20 декабря в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.
По ее словам, проект получил название «Ночной город». Он предполагает единую концепцию светопланировки, которая, по мнению властей, будет способствовать созданию привлекательного образа города с воды. «И такой проект, на наш взгляд, является одним из драйверов центральной туристической привлекательности и идентичности нашего города Калининграда», — сказала Дятлова.
В 2023 году на реализацию программ по проектированию туристского кода центра Калининграда было предусмотрено 217 млн рублей. На эти деньги планировали создать архитектурную подсветку четырех мостов — Юбилейного, Высокого, Деревянного и Медового, а также установить навигацию, малые архитектурные формы и туалеты в районе острова Канта.Как сообщалось ранее, по оценке администрации для развития туристической индустрии Калининграду не хватает порядка 20 тысяч кадров. Глава администрации города пояснила, что проблему планируют решать за счет подготовки необходимых специалистов внутри региона и привлечения людей из других субъектов РФ.