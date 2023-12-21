В Калининграде решили создать «концептуальную» подсветку зданий и мостов

Власти Калининграда разработали единую концепцию архитектурной подсветки городских зданий и мостов. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло 20 декабря в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.



По ее словам, проект получил название «Ночной город». Он предполагает единую концепцию светопланировки, которая, по мнению властей, будет способствовать созданию привлекательного образа города с воды. «И такой проект, на наш взгляд, является одним из драйверов центральной туристической привлекательности и идентичности нашего города Калининграда», — сказала Дятлова.

В 2023 году на реализацию программ по проектированию туристского кода центра Калининграда было предусмотрено 217 млн рублей. На эти деньги планировали создать архитектурную подсветку четырех мостов — Юбилейного, Высокого, Деревянного и Медового, а также установить навигацию, малые архитектурные формы и туалеты в районе острова Канта.