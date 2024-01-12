Почти без изменений: горвласти подвели итоги торгов на пиар в СМИ в первом полугодии 2024 года

Стали известны победители торгов, которые займутся освещением деятельности администрации Калининграда и горсовета в СМИ в первом полугодии 2024 года. Информация опубликована на портале госзакупок.



Как и в прошлый раз, победителями двух аукционов среди телекомпаний стали ГТРК «Калининград» и «Каскад». За рекламу деятельности администрации города и горсовета они получат 2,4 и 1,8 млн рублей соответственно. Обе телекомпании были единственными участниками торгов.

Формальным победителем в аукционе на рекламу в еженедельном бесплатном цветном печатном СМИ за почти 250 тысяч рублей в этом полугодии, как и в прошлом, стало ООО «Истел» (издатель газеты «Медицинский караван», ранее — «Новый караван»). Конкурентов у него снова не было. Контракт на полмиллиона рублей на публикацию в бесплатном еженедельном цветном печатном СМИ с тиражом не менее 25 тыс. экземпляров достанется ООО «КП-Ва-Банкъ» (входит в медиагруппу «Западная пресса»). Другие СМИ заявки на участие не подавали. Торги на миллион рублей среди еженедельных цветных печатных СМИ с электронной версией (тираж не менее 9 тысяч экземпляров) выиграло ООО «Издательство „Страна“» (издатель еженедельника «Страна Калининград», входит в медиагруппу «Западная пресса»). Конкуренции ему также никто не составил. ООО «Комсомольская правда — Калининград» (кроме него других заявок тоже не было) получит за пиар горадминистрации примерно 897 тысяч рублей по итогам четвертого тендера.

Конкурентная борьба возникла только среди интернет порталов, для которых разыгрывали два аукциона. Победителем одного из них снова стало ЗАО «Балтик Плюс». Чтобы выиграть в торгах, ему пришлось снизить цену контракта почти на 800 рублей (с 155 833 до 155 054). За победу во втором аукционе прошлогоднему лидеру ООО «В-медиа» (учредитель портала «Калининград.ру») тоже пришлось побороться — цену снизили на 169 рублей. В итоге она составила 232 581 рублей.

