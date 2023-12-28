Новый год — новый пиар: горвласти выделяют 7,3 миллиона на рекламу в СМИ на полгода

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Администрация Калининграда и горсовет ежегодно выделяют миллионы на пиар в СМИ. От журналистов требуется лишь освещать в медиапространстве их достижения. Наступающий 2024 год, конечно, не стал исключением. На рекламу в первом полугодии горвласти выделяют 7,3 миллиона рублей. Соответствующие торги объявлены на портале госзакупок.



Традиционно горадминистрация проводит 8 тендеров для печатных и электронных (включая телевидение) СМИ на разные суммы и с разными требованиями. Последние такие аукционы проводились в марте этого года. Тогда на пиар во втором полугодии 2023 года выделили почти на миллион больше — 8,2 млн рублей.

Телевидение

Большая часть денег уходит на рекламу по телевидению. Так, начальная (максимальная) стоимость первого такого контракта на ближайшие полгода составила более 2,4 млн рублей. За эту сумму цифровой эфирный телеканал должен будет выделить на «освещение деятельности» администрации и горсовета 155 минут эфирного времени. А именно: дать 52 сюжета по 1 минуте в вечернее время, 4 интервью с депутатами длительностью не менее 8 минут, 2 программы по 15 минут, 10 социальных реклам по 30 секунда (их должны разместить в эфире не менее 6 раз) и один видеофильм о деятельности горадминистрации за 2023 год продолжительностью не менее 7 минут, но «без трансляции в эфире телеканала». Согласно контракту, эти услуги должны быть оказаны с 1 февраля следующего года до 30 июня. Как правило, ежегодно победителем таких торгов становится ГТРК «Калининград». Итоги этого конкурса подведут 10 января.

Стоимость второго контракта оценили на полмиллиона меньше — в 1,8 млн рублей. Он проводится среди кабельных телеканалов, от которых требуют следующее: 69 одноминутных сюжетов (с повтором) о деятельности администрации и Совета депутатов Калининграда с комментарием сотрудников, 15 интервью или сюжетов на ту же тему длительностью не менее 5 минут, 14 социальных роликов по 30 секунд с размещением их около 60 раз под названием «Экстренное оповещение населения о ЧС и нарушениях в системе жизнеобеспечения г. Калининграда». Контракт будет действовать также до 30 июня. Побеждал в подобных торгах ранее «Каскад».

Печатные СМИ

На втором месте по расходам на пиар — газеты. На публикации в еженедельном бесплатном цветном печатном СМИ (с тиражом не менее 8 тыс. экземпляров) в первом полугодии 2024 года уйдет из городского бюджета почти 250 тыс. рублей. Требования: выезд на место события корреспондента и фотографа, запись комментариев спикеров и написание текста с фотографиями. Общая площадь публикации должна составлять 4166 кв. сантиметров. В прошлом полугодии победило в аукционе ООО «Истел» (издатель газеты «Медицинский караван», ранее — «Новый караван»). Скоро должны объявить победителя следующего полугодия.

Еще один контракт на публикацию в бесплатном еженедельном цветном печатном СМИ с тиражом не менее 25 тыс. экземпляров оценили в 500,1 тыс. рублей, как и в прошлом году. Общая площадь в этом случае должна составить — 5210 кв. сантиметров. Полгода назад этот контракт достался ООО «КП-Ва-Банкъ» ( входит в медиагруппу «Западная пресса»).

Начальная (максимальная) стоимость третьего аукциона, объявленного для ежедневного цветного печатного СМИ и его электронной версии, составила почти 897 тыс. рублей за объем публикаций — 11325 кв. сантиметров. Обязательное условие — тираж не менее 1,5 тыс. экземпляров и с итоговым еженедельным выпуском не менее 12,8 тыс. экземпляров (содержание рекламы должно быть не более 50%). Обычно в подобных торгах побеждает ООО «Комсомольская правда — Калининград» из медиагруппы «Западная пресса».

Четвертый тендер предлагает еженедельному цветному печатному СМИ и его электронной версии (тираж не менее 9 тысяч экземпляров) один миллион рублей. Газета должна будет разместить публикации общей площадью 12,5 тыс. кв. сантиметров и 36 публикаций в электронном виде. В прошлый раз победителем подобного аукциона стало ООО «Издательство „Страна“» (издатель еженедельника «Страна Калининград», входит в медиагруппу «Западная пресса»). Все четыре контракта будут действовать с момента заключения и до 30 июня 2024 года.

Интернет-порталы

На рекламу в интернет-порталах выделяется меньше всего средств городского бюджета. Так, в следующем полугодии 155,8 тыс. рублей предлагают СМИ, которое напишет 17 публикаций до 31 марта. И 233,7 тысяч рублей за те же 17 публикаций получит другое СМИ. В прошлом полугодии в аукционах победили созданное три года назад ООО «В-медиа» (юрилицо портала «Калининград.ру») и ЗАО «Балтик Плюс».

Помимо властей Калининграда ежегодно из бюджета СМИ похожим образом финансируют заксобрание и областные власти. Последние при этом распределяют деньги непублично, раздавая их в виде грантов.



Текст: Кадомцева Ольга, фото: Виталий Невар / Новый Калининград