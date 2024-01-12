РЖД планирует запустить вагоны с двухметровыми полками

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РЖД планирует ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов в декабре. Предполагается, что полки в нём будут длиной 2 м вместо 183 см. Сам вагон будет шире на 30 см, пишет РБК.

«Традиционная проблема пройти по вагону — на 5 см шире [будет] проход в вагоне. Появится дополнительное персональное пространство», — отметил глава РЖД Олег Белозёров.

Он также сообщил, что оператор «серьёзно продвинулся» в модульных вокзалах и платформах. Был сделан новый модульный вокзал полностью российского производства. Его изготавливают в Петербурге и Чечне. Вокзал можно собрать и установить за четыре дня. Срок эксплуатации составляет 50 лет, рассказал Белозёров. Всего планируется установить 15 модульных вокзалов.

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