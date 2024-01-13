В выходные в области ожидается пасмурная холодная погода

В выходные в Калининградской области ожидается холодная пасмурная погода, а также умеренные осадки в виде снега с дождём. По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 13 января, днём и ночью средняя температура воздуха составит 0°C. В воскресенье столбик термометра поднимется до 2°C.



Калининградский ЦГМС прогнозирует более низкую температуру в области — до −4°C днём, до −7°C ночью, а также умеренный снег с дождём.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в регионе ожидается лёгкий мороз — до −2°C. В воскресенье, 14 января, потеплеет до 1°C.