Росстат зафикисировал в России рост числа людей с алкогольной зависимостью

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В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованный в конце декабря.

По данным Росстата, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. 

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты среди причин такой ситуации назвали пандемию, социально-экономические потрясения и «усиление геополитических противостояний». 

При этом они подтвердили, что в «доковидный период» было заметно снижение алкоголизации населения благодаря, в том числе, государственной политике по снижению алкогольной продукции — ограничениям на продажу алкоголя и его рекламу, информационной политике по формированию культуры здорового образа жизни.



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