В России запустили эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

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В России 15 января стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии. Он будет проходить до 25 февраля 2025 года. Как пишет «Интерфакс», постановление об этом утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Участниками эксперимента станут производители продукции, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. «Предполагается маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст и других средств для гигиены полости рта, косметических товаров для бритья, дезодорантов, мыла и моющих средств», — отмечает информагентство.

Товары будут отслеживать с помощью средств маркировки системы «Честный знак», оператором которой выступает ООО «Оператор ЦРПТ». В пресс-службе компании пояснили, что причиной запуска эксперимента по маркировке косметической продукции и бытовой химии стала возросшая доля нелегального оборота. Компания приводит данные Высшей школы экономики за 2022 год, согласно которым доля контрафакта на рынке косметической продукции составляла 16%, бытовой химии — 12%.

На сегодняшний день в России введена обязательная маркировка духов, туалетной воды и антисептиков.


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