«Авито»: за год в Калининграде снизились цены на мебель

В Калининграде в 2023 году средние цены на товары в категории «Мебель и интерьеры» на «Авито» стали ниже в среднем на 13%, при этом интерес к ним вырос на 10%. Итоги года подвели аналитики сервиса.



Общий объём оборота товаров в категории «Мебель и интерьеры» вырос на «Авито» на 27% по сравнению с показателями 2022 года. Жители Калининграда чаще всего покупали диваны, кровати и кресла. На них пришлось 20% от общего количества продаж в указанной категории, а средняя стоимость уменьшилась на 17%, составив 12,3 тыс. рублей. На 36% чаще калининградцы стали покупать предметы интерьера и искусства. Их средняя стоимость выросла за год на 5% до 2,9 тыс. рублей. На 28% вырос интерес к компьютерным столам и креслам (средняя цена — 6,9 тыс. рублей), а также к освещению (2,5 тыс. рублей).

«Мебель и стройматериалы — это одна из самых перспективных категорий e-com рынка, занимающая второе место по объёмам онлайн-торговли. По различным оценкам, 20–25% мебели уже продаются онлайн, и эта доля будет расти, — прокомментировал руководитель категории „Строительство и мебель“ „Авито“ Илья Адамский, — Наши основные продавцы в сегменте новой мебели — это российские небольшие мебельные производства, мы помогаем им найти своего покупателя. Мы исследовали: в половине таких производств работает до 10 человек, в оставшихся — от 10 до 20 человек».