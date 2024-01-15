В кампусе БФУ смонтировали 700 кв. метров витражей

В кампусе БФУ смонтировали 700 кв. метров витражей
Изображение: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

В двух строящихся корпусах кампуса БФУ им. Канта смонтировали панорамное остекление. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«В январе 2024 года строители завершили остекление двух зданий — корпуса № 1 с общей аудиторией и библиотекой, а также корпуса № 2 с экскурсионным бюро и многофункциональным центром для студентов и преподавателей. Общая площадь установленных вентилируемых фасадов составляет более 900 кв. метров, а витражных конструкций — почти 700 кв. метров. Двери входной группы в корпусах будут изготовлены из современных и технологичных материалов, включая алюминий и закаленное стекло. Завершить их установку планируется в конце января 2024 года», — рассказали в пресс-службе компании.

Кампус планируется построить на участке площадью 29 га в районе главного корпуса университета на ул. Невского. Там хотят разместить несколько учебных корпусов БФУ, общежития, конференц-зал, коммерческую улицу с кафе, магазинами и банками, торговый центр, сервисные предприятия и парковку на 800 мест.

Для подъезда к кампусу планируется построить новую улицу — Юбилейную, из-за которой власти намерены вырубить зеленую зону между ул. Гагарина, Литовским валом и ул. Невского, рядом со старым еврейским кладбищем.

Со слов ректора университета Александра Федорова, техническая готовность всего кампуса в декабре прошлого года составляла 12%.

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