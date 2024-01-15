До 23 м/с: в Калининградской области ночью ожидается дальнейшее усиление ветра

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В Калининградской области ожидается дальнейшее усиление ветра. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Калининграда.

«Синоптики обещают сегодня в ночь дальнейшее усиление западного, северо-западного ветра до 18-23 м/с. Населению рекомендуется плотно закрывать окна и двери с наветренной стороны зданий, а при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий; рекламных конструкций; больших деревьев и лэп. С учётом вышесказанного тщательно выбирайте место для парковки своего автомобиля», — предупреждают городские власти.

Напомним, накануне региональное МЧС сообщало, что в понедельник днем будет дуть северо-западный ветер скоростью до 14 м/с, к вечеру он сменит направление на юго-западное и усилится до 17 м/с.

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