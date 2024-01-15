В Калининграде прокуратура отсудила компенсацию в пользу сбитого на переходе ребенка

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Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего в результате ДТП и добилась через суд выплаты компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, 31 мая 2022 года 61-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай» в Калининграде, допустила наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Автомобильной. Как сообщала пресс-служба ГИБДД, 3-летний мальчик шел с мамой по пешеходному переходу, но внезапно вырвался и побежал. В результате происшествия здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с водителя морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены: в пользу ребенка в лице законного представителя взысканы денежные средства в размере 350 тыс. рублей.

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