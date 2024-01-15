В Калининградской области поезд сбил лося

На перегоне «Богатово — Залесье» в минувшие выходные дизель-поезд сообщением «Советск -Полесск» сбил лося. Животное погибло на месте, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.



Об инциденте в дежурной части транспортной полиции узнали от охотоведа по Полесскому району. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги.

Было установлено, что лось выбежал на железнодорожные пути перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Информация о гибели животного была передана в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Транспортные полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Задержка в движении поезда в результате инцидента составила 1 час и 26 минут.