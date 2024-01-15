Владелец частично разобранного ТЦ на ул. Горького подал иск к властям Калининграда

Владелец торгового центра на улице Горького, 152б, который в прошлом году частично разобрали, подал иск к администрации Калининграда. Информация об этом появилась в картотеке областного арбитражного суда.



Владельцем постройки является индивидуальный предприниматель Александр Соницкий. Бизнесмен требует признать его право собственности на нежилое здание. Иск поступил в конце 2023 года, предварительное заседание по делу назначили на 6 февраля.

В 2018 году суд признал торговый центр на улице Горького самовольной постройкой и постановил снести его. Иск подавали администрация Калининграда и жители дома, к которому примыкает постройка. Они указывали, что собственнику земельного участка выдавали разрешение на реконструкцию здания парикмахерской под двухэтажное торгово-административное здание, но предприниматель построил трёхэтажный объект. Суд указал, что здание частично закрыло оконные проёмы примыкающего жилого дома и признал, что объект угрожает жизни и здоровью граждан.

Позднее апелляционная инстанция отменила это решение. Областной суд посчитал, что здание возможно привести в соответствие с выданным разрешением на строительство и проектной документацией.