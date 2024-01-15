Владелец частично разобранного ТЦ на ул. Горького подал иск к властям Калининграда

Владелец частично разобранного ТЦ на ул. Горького подал иск к властям Калининграда
Торговый центр на ул. Горького, октябрь 2023 года. Фото Нового Калининграда
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Владелец торгового центра на улице Горького, 152б, который в прошлом году частично разобрали, подал иск к администрации Калининграда. Информация об этом появилась в картотеке областного арбитражного суда.

Владельцем постройки является индивидуальный предприниматель Александр Соницкий. Бизнесмен требует признать его право собственности на нежилое здание. Иск поступил в конце 2023 года, предварительное заседание по делу назначили на 6 февраля.

В 2018 году суд признал торговый центр на улице Горького самовольной постройкой и постановил снести его. Иск подавали администрация Калининграда и жители дома, к которому примыкает постройка. Они указывали, что собственнику земельного участка выдавали разрешение на реконструкцию здания парикмахерской под двухэтажное торгово-административное здание, но предприниматель построил трёхэтажный объект. Суд указал, что здание частично закрыло оконные проёмы примыкающего жилого дома и признал, что объект угрожает жизни и здоровью граждан.

Позднее апелляционная инстанция отменила это решение. Областной суд посчитал, что здание возможно привести в соответствие с выданным разрешением на строительство и проектной документацией.

Спустя пять лет торговый центр частично разобрали. «Если есть решение суда, вступившее в законную силу, то обеспечить его исполнение должны только судебные приставы», — заявила в марте 2023 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Строение начали разбирать в мае, но впоследствии работы приостановили. В региональном управлении ФССП в ответ на запрос «Нового Калининграда» поясняли, что собственник «осуществляет работы по демонтажу при посредничестве подрядной организации, с которой он заключил договор».

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