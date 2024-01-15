Власти Черняховска назвали дату открытия парка «Городская долина»

В Черняховске к майским праздникам собираются открыть парк «Городская долина», работа над которым началась в сентябре 2022 года. Как сообщил «Новому Калининграду» глава администрации муниципалитета Сергей Булычев, на сегодняшний день благоустройство выполнено примерно примерно на 95%.



«Подрядчик практически все закончил, — сообщил Булычев. — В принципе, ребята справились неплохо. Открытие мы хотим приурочить к 9 мая, но еще посмотрим. А так люди уже пользуются, гуляют в парке. Окончательно еще не решили с торжественной частью, но подрядчика эта дата устраивает».

Отзывы от жителей, как уверяет глава, в основном, положительные.

«Мы и на территории с людьми общаемся, и в соцсетях. По-моему, все позитивно отзываются», — уверяет глава.