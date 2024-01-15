Администрацию Балтийска обязали провести реконструкцию моста на Русской набережной

По иску прокурора Балтийска будет проведена реконструкция моста на Русской набережной. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Заместителю прокурора области на личном приеме поступила жалоба на ненадлежащее состояние моста на Русской набережной. Ведомством была инициирована проверка, в ходе которой выяснилось, что еще в 2020 году по результатам обследования мостового сооружения его техническое состояние признано предаварийным, однако ремонтные работы не выполнялись. По итогам проверки прокурор города обратился в суд с иском о возложении на администрацию городского округа обязанности выполнить реконструкцию моста.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение.

Напомним, в начале января стало известно, что администрация Балтийского ГО не может найти средства на ремонт моста, соединяющего остров с расположенными на нем улицами Русская набережная и Штурманская, с «материком». Как поясняли власти Балтийска, сметы на проведение проектно-изыскательских работ для ремонта прошли экспертизу еще в 2021 году. Однако средств на софинансирование проекта региональное министерство инфраструктуры так и не выделило, несмотря на заявку муниципалитета.