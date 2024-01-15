Региональное министерство образования начало разрабатывать учебник по истории края

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Калининградская область вошла в число 32 субъектов РФ, которые будут разрабатывать учебное пособие по курсу «История нашего края» для учащихся 5-7 классов. Составлен план по созданию учебника, ведётся работа над концепцией материала, сообщила пресс-служба областного правительства.

Решение о создании учебника было принято на совещании с представителями регионов в декабре 2023 года. Предполагается, что преподавание региональной истории войдёт в школьную программу и будет осуществляться по государственным учебникам, включённым в федеральный перечень.

Сейчас формируется авторский коллектив для создания пособия. Окончательно он будет утверждён после того, как кандидатура каждого участника пройдёт согласование на федеральном уровне. В список вошли доктора и кандидаты исторических наук из БФУ имени И. Канта, представители Калининградского областного историко-художественного музея, музея «Фридландские ворота», а также ряд преподавателей истории образовательных учреждений региона. В ближайшее время к работе должен приступить и авторский коллектив, который займётся разработкой учебно-методического пособия для учителей по учебному курсу «История нашего края». Это педагоги региона, имеющие учёную степень в своей области, а также представители духовенства. Кроме того, сформирована редакционная комиссия учебника.

Сообщается, что «История нашего края» будет включать темы образования, развития и геополитического положения Калининградской области. Также будут затронуты вопросы нравственного и духовного воспитания.

В сентябре 2023 года всех 11-классников страны обеспечили новыми учебниками истории с главами, посвящёнными теме спецоперации. К 1 сентября 2024 года планируют подготовить новые учебники по истории для 5-9 классов с пересмотренным определением термина «империя».

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