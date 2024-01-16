Власти Калининграда отчитались о ночной уборке улиц (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда

В ночь на вторник, 16 января, на улицах Калининграда работали 20 автомобилей-снегоуборщиков. 11 средств малой механизации расчищали тротуары. В пять часов утра на улицы вышли 547 дворников и рабочих, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Как и прогнозировалось, тяжёлая для „Чистоты“ ночь плавно перетекла в не менее тяжёлое утро, во всём виноват снег, который только-только прекратился, — говорится в сообщении, — Шофёры даже на базу для пересменки не заезжали, только чтобы пополнить запасы реагентов».

Сообщается, что со вторника было израсходовано 210 тонн соли, 537 тонн песко-соляной смеси, 40 кубов соляного раствора.

В течение дня в регионе прогнозируются периодические локальные заряды сильных конвективных осадков в виде снега и снежной крупы. Ожидается существенное увеличение снежного покрова (местами до 15-20 сантиметров и более). Ветер на побережье и западе области в порывах будет достигать 14-18 м/с, сообщил паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

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