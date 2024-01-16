В Калининграде за неделю заболеваемости ОРВИ выросла почти на 40%

В Калининградской области за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций за минувшую неделю обратились 5405 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале, это на 24,5% больше, чем неделей ранее.

В Калининграде число заболевших ОРВИ выросло на 38,8%. Прирост числа заболевших отмечен среди взрослых.

«Заболевания связаны с негриппозными вирусами, доминирующие патогены- риновирус, бокавирус, метапневмовирус. У 130 заболевших лабораторно подтвержден грипп, из них только 17 имеют прививку», — отметили в Роспотребнадзоре.

Коронавирусная инфекция выявлена у 218 человека, в том числе у 24 детей до 18 лет. Интенсивный показатель составил 21,2 на 100 тысяч населения, что на 12,8% больше предыдущей недели. В 97,2% случаях коронавирусная инфекция протекает в виде респираторной инфекции без поражения лёгких.