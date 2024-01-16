Куршская коса вошла в тройку самых посещаемых заповедных территорий страны в 2023 году

Национальный парк «Куршская коса» в 2023 году занял третье место среди самых посещаемых заповедных территорий страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



В 2023 году нацпарк посетило более миллиона туристов, на 220 тыс. больше, чем годом ранее. «Это настоящий успех нашей команды и подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении. В дальнейшем мы продолжим работать над улучшением инфраструктуры и созданием комфортных условий для наших гостей, чтобы каждый посетитель почувствовал уникальность и неповторимость этого места», — прокомментировал директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина.

Второе место занял Сочинский национальный парк. Его посетили 1,7 млн туристов. Возглавил рейтинг национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. Там в 2023 году побывало около пяти миллионов человек.

Всего в 2023 году особо охраняемые природные зоны России посетило более 14,5 млн туристов. За год показатель вырос на полмиллиона человек.

Подрядчику, занимающемуся строительством велодорожки на Куршской косе, выставили неустойку в размере почти 43 млн рублей.