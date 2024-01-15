Подрядчику велодорожки на Куршской косе насчитали 43 млн рублей неустойки

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Подрядчику, занимающемуся строительством велодорожки на Куршской косе, выставили неустойку в размере почти 43 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно изначальному графику работ, объект должен быть готов в декабре 2023 года. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе национального парка, завершения строительства велодорожки стоит ждать не ранее начала лета. «У нас есть намерение закончить велодорожку к началу летнего туристического сезона», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, велодорожкой на Куршской косе занимается московская фирма ООО «Проектно-строительная компания Луч». Организация выиграла конкурс, снизив стоимость контракта с 408,7 млн рублей до 402,5 млн. В июне 2023 года было открыто движение по первой части дорожки — участке протяженностью 7 км. Ее общая длина составляет 23 км.

В августе 2023 года стало известно, что стоимость строительства объекта выросла с 400 до 520 млн рублей. 


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