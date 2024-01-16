За неделю внебольничными пневмониями в регионе заболело 87 человек

Эпидемическая обстановка по заболеваемости внебольничными пневмониями в Калининградской области остаётся напряжённой. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на информационный запрос.



«За 2 календарную неделю диагностировано 87 случаев заболевания внебольничными пневмониями (показатель заболеваемости 8,43 на 100 тысяч населения), что соответствует средне-многолетнему уровню. Среди детей, посещающих образовательные организации, зарегистрирован 21 случай», — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что всего за неделю заболел 41 ребёнок.

Наблюдается также эпидемический подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего за медпомощью с симптомами острых респираторных заболеваний на прошедшей неделе обратилось 5405 человек, что на 24,5% больше, чем неделей ранее. По Калининграду прирост составил 38,8%.

«Прирост числа заболевших отмечен среди взрослых. Заболевания связаны с негриппозными вирусами, доминирующие патогены — риновирус, бокавирус, метапневмовирус. У 130 заболевших лабораторно подтвержден грипп, из них только 17 имеют прививку. Нарастающим итогом в период подъёма заболеваемости лабораторно подтверждено 382 случая гриппа, в том числе 110 среди детей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Коронавирусная инфекция выявлена у 218 человек, в том числе у 24 детей до 18 лет. Интенсивный показатель составил 21,2 на 100 тыс. населения, что на 12,8% больше предыдущей недели. В 97% случаев коронавирус протекает в виде респираторной инфекции без поражения лёгких, отметили в ведомстве.