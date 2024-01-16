В суд поступило дело о мошенничестве на 4 млн рублей при благоустройстве центра Немана

В мошенничестве на 4 млн рублей при благоустройстве центральной части Немана обвиняется бывший генеральный директор строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.



По версии следствия, в 2019 году администрация Немана заключила муниципальный контракт с его фирмой на благоустройство центра города. В обязанности входило: обустроить газон, уложить тротуарную плитку, высадить деревья и кустарники, установить чугунные скамейки и бетонные вазоны. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый завысил объемы выполненных работ и сведения об используемых материалах. Таким образом на счет фирмы поступило более 4 миллионов рублей за невыполненные фактически работы.

Отмечается, что ранее бывший генеральный директор с помощью такой же схемы получил 2,9 млн рублей по контракту благоустройства дворовой территории нескольких домов по ул. Гагарина в Немана. Это произошло в 2019 году.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ; по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.