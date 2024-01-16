Ночью до −17°С: калининградцам снова обещают морозы

Ночью до −17°С: калининградцам снова обещают морозы
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В Калининградскую область снова приходят морозы. О ночном понижении температуры жителей региона предупредили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». По их данным, снегопады с ветром прекратятся этой ночью и температура опустится местами до минус 17 градусов.

«Периодические снегопады наблюдаются по области в данный момент и прекратятся лишь в поздние вечерние часы и в ночь на среду, — сообщили метеорологи. — Порывы на побережье и западе региона все ещё достигают 14-18 м/с, ветер также полностью ослабнет ночью. Предстоящая ночь будет морозной: воздух в Калининграде остынет до −8...-13°С, по области при прояснениях до −14...-17°С (!), на побережье около −4...-8°С. Завтра днем морозная погода сохранится, а существенных осадков не ожидается».

В свою очередь в региональном управлении ГИБДД также указали жителям на предстоящее похолодание и порекомендовали «неукоснительно соблюдать правила безопасности в дорожно-транспортной среде», а также «заранее прокладывать маршруты с помощью навигаторов, принимая во внимание прогнозы синоптиков и погодные условия».

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