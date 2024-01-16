Собаки, енот, голубь, зеленоградский кот Сергей: кто претендует на «Лохматый Оскар»

Собаки, енот, голубь, зеленоградский кот Сергей: кто претендует на «Лохматый Оскар»
Фото: пресс-служба проекта «Мой ласковый и нужный зверь»
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На победу в главной номинации международной премии Фото: претендуют 24 животных. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В список кандидатов вошли представители 14 регионов России, а также животные из Азербайджана, Великобритании, США и Малайзии.

Среди соискателей «Лохматого оскара» — кошки, собаки, рысь, енот и даже один голубь. «Каждый из претендентов в той или иной мере преподнес нам — людям персональный урок верности, преданности и бескорыстной любви», — указано в сообщении пресс-службы премии.

Калининградскую область представляют два кандидата: знаменитый «уволенный» из зеленоградского магазина кот Сергей и ветеран полиции пес Федор, восемь лет служивший в Центре кинологической службы УМВД по Калининградской области. На счету Федора десятки раскрытых преступлений.

В номинации «В ответе за тех» заявлено 34 зоозащитника и зоозащитных организации из 23 субъектов РФ, а также 7 номинантов из Узбекистана, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Турции и Перу — всего 41 кандидат.

В творческую номинацию для блогеров и СМИ подано 260 работ из 54 регионов России, а также из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана.

Напомним, премией «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») отмечаются братья наши меньшие, совершившие героические поступки, а также зоозащитники и журналисты, поднимающие темы взаимоотношений человека и животных. Финалистов 2023 года профессиональное жюри определит в начале марта. Народное голосование стартует на следующей неделе не сайте проекта.

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