Полицейский пес Федор из Калининграда стал призером «Лохматого оскара»

Полицейский пес Федор из Калининграда стал призером «Лохматого оскара»
Фото: dobrovserdce.ru

Полицейский пес-пенсионер Федор из Калининграда стал обладателем бронзовой награды премии «Мой ласковый и нужный зверь», торжественная церемония награждения которой состоялась в Зеленоградске в пятый раз. Также среди победителей и дипломантов — калининградка Ангелина Стриженкова, школьницы Мария и Милана Маршины и «уволенный» из магазина кот Сергей.

Фокстерьеру Федору двенадцать лет, восемь из них он работал в Центре кинологической службы УМВД по Калининградской области. На счету Федора десятки раскрытых преступлений, в том числе такие громкие, как убийство десятилетней давности 15-летней школьницы в Советске, а также гибель 15-летней воспитанницы детдома из Славска. Тело девушки нашли на территории мусорной площадки БВМИ лишь спустя несколько месяцев, сделать это помог как раз Федор.

Также призерами премии стали лабрадор Сарделя из Симферополя, кошка Пилюша из Подмосковья, собака Варя из Барнаула. В номинации для зоозащитников победу одержал Центр спасения медвежат-сирот из Тверской области, в числе призеров — центр помощи бездомным животным «Мехр» из Узбекистана, поисковый отряд «Отвага» из Новгородской области, Яков Верещагин и Николай Клобуков. Спецпризами отмечен пес Мухтар из Ялты и жители турецкого микрорайона Мода.

С полным списком победителей можно познакомиться на сайте проекта.



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