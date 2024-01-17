Врачи сообщают о десятикратном росте заболеваемости коклюшем в России

В России зафиксирован взрывной рост заболеваемости коклюшем. Как сообщает «Коммерсант», за весь 2022 год в стране было выявлено 3,1 тыс. случаев заражения, а за десять месяцев 2023 года — 27,8 тыс., что стало абсолютным рекордом последних лет. По данным издания, врачи объясняют всплеск «неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников». При этом в Минздраве считают, что заболеваемость выросла из-за «полной отмены в 2023 году профилактических и противоэпидемических мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-19».



О причинах эпидемии высказалась инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут, которая считает, что подъем заболеваемости коклюшем был ожидаем.

«Во-первых, это возвращение на арену воздушно-капельных инфекций после пандемии, во-вторых, определенная цикличность эпидемических подъемов коклюша, которая наблюдается каждые пять-шесть лет, — считает Когут. — Ощутимый подъем заболеваемости коклюшем был в 2010–2011 годах, потом в 2015–2016 годах, а в 2020 году пришла пандемия, и сроки сместились».

Когут также обращает также внимание, что врачи, которые долго не сталкивались с коклюшем, не всегда сразу могут его определить.

«Взрослые пациенты могут вообще не обратиться к врачу с такого рода кашлем, — говорит Когут. — Впервые в этом году были отмечены у взрослых людей осложнения от коклюша в виде перелома ребер».

Издание отмечает, что абсолютное большинство врачей (92% респондентов) полагают, что прививаться от коклюша нужно всем, кто не имеет противопоказаний.

Согласно статистике Минздрава, 90% заболевших — дети до 17 лет включительно.

«В 2020–2021 годах наблюдалось снижение темпов вакцинации населения в связи с введением ограничительных мероприятий, что могло повлиять на распространение коклюша, — говорит главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. — В этой связи важно принять дополнительные меры по повышению информированности населения и медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики, в частности по эффективности и безопасности вакцин против коклюша».

Чуланов уверяет, что, по данным системы маркировки лекарств, количество вакцин для профилактики коклюшной инфекции в субъектах составляет более 4 млн доз и их дефицита не наблюдается.