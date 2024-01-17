В МЧС уточнили места проведения крещенских купаний в Калининградской области

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В Калининградской области определены водоемы, где оборудуют крещенские купели. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего определено 4 места проведения крещенских купаний, где будет обеспечена безопасность населения. Временные спасательные посты будут организованы:

1. Город Гусев, храм Всех Святых, река Писса;

2. Гурьевский муниципальный округ, посёлок Константиновка;

3. Посёлок Янтарный, на обводнённом карьере;

4. Посёлок Ровное, на территории муниципального пляжа.

В МЧС напоминают, что за купание в неразрешенных местах предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что, как и годом ранее, Калининградская епархия не планирует организовывать купания. Однако православные могут пригласить священника, который совершит чин освящения воды в местах для купания, оборудованных в соответствии с требованиями безопасности.

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