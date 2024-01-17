Чилийский клуб выкупил права на футболиста «Балтики»

Чилийский клуб «Универсидад Католика» выкупил у «Балтики» защитника Гильермо Сото. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Балтики».



Футболист вступил в калининградскую команду осенью и провел за нее 13 встреч.

Как ранее сообщала пресс-служба «Балтики», Гильемо Сото родился в 1994 году в Чили. В калининградский клуб он перешел из команды «Уракан». Футболист играет на международной уровне за сборную команду своей родной страны.