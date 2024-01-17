«Балтика» отправила в аренду своего португальского полузащитника

«Балтика» до конца этого сезона отправляет в аренду своего португальского полузащитника Жоао Ламейру. Как сообщает пресс-служба клуба, сыгравший за калининградцев шесть матчей футболист отправится в румынский клуб «Оцелул».



Трехлетний контракт с Ламейрой был заключен в июне прошлого года. До этого он пять сезонов провел в системе «Порту». Выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК», а в 2016 году выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии. Два предыдущих сезона он провел в «Торренсе» во второй португальской лиге. В сезоне 22/23 в его активе 35 матчей и 4 результативные передачи (1+3).