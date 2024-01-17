Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев напротив ж/д вокзала в Светлогорске

Природоохранная прокуратура признала незаконной вырубку двух десятков деревьев в Светлогорске, у дома № 28-30 на улице Ленина.

Судя по письму, направленному в адрес председателя экологической организации «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова (документ и обращение жителей к экологам имеются в распоряжении «Нового Калининграда»), вырубка проводилась на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010019:785 (является собственностью Российской Федерации) по разрешению администрации муниципалитета. При этом, как поясняют в прокуратуре, закон Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых насаждений» запрещает местным властям распоряжаться на земельных участках, находящихся в федеральной собственности.



Прокуратурой установлено, что с 25 августа 2017 года по 28 сентября 2020 года администрация с нарушением требований законодательства выдала арендатору три порубочных билета. В связи с этим 9 января этого года прокуратура направила заявление в МО МВД России «Светлогорский».

Отметим, что заявитель указал, что арендатор в общей сложности успел вырубить 21 дерево, чтобы «ускорить начало строительства апартаментов».