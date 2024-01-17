Вильфанд: 2023 год стал «самым теплым и жарким» за весь период метеонаблюдений в мире

Метеорологи пришли к выводу, что 2023 год стал самым теплым и жарким за весь период метеонаблюдений в мире. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Средняя температура за год была 14,19 градуса. При этом каждый месяц 2023-го был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, ведущихся с 1891 года. Это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо, считает Вильфанд.

«Все центры климатические подтвердили, что 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над предыдущим рекордом 2016 года произошло на 0,17 — это огромная величина для климатологов, неожиданно большая», — сказал глава Гидрометцентра, добавив, что также очень высокой была температура Мирового океана.