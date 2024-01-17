В областном правительстве пообещали отремонтировать дорогу в Донское к 2026 году

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Ремонт региональной дороги Приморье — Донское в Светлогорском округе планируется начать в 2024 году и завершить к 2026-му. Об этом сообщила в среду, 17 января, пресс-служба областного правительства.

Проект реконструкции дороги готов и проходит госэкспертизу, на выполнение работ в региональном бюджете заложено 550 млн рублей. «Дорожники отремонтируют проезжую часть дороги Приморье — Донское, сделают тротуары, искусственное освещение и поставят новые, современные автобусные остановки в населенных пунктах, через которые проходит дорога. Строительно-монтажные работы планируется закончить к концу 2025 года и ввести дорогу в эксплуатацию в 2026 году», — отметили в пресс-службе.

После этого власти обещают приступить к ремонту дороги Донское — Синявино — Янтарный. Соответствующий проект также передан на экспертизу, утверждают в областном правительстве. Предварительная стоимость ремонта составляет 885 млн рублей.

«Капитальный ремонт дороги из поселка Донское в сторону Синявино, Янтарного планируется начать после того, как закончат реконструкцию дороги из Донского в Приморье. Ориентировочно в период 2026-2027 годов», — добавили в правительстве.

Ранее стало известно, что жители поселка Донское готовят коллективное обращение к президенту Владимиру Путину по поводу неудовлетворительного состояния дороги Приморье — Донское. «Часть дороги вымощена плитами еще в советское время и в таком виде сохраняется до сих пор. Ширина дорожного полотна не соответствует требованиям безопасности — когда по дороге едет рейсовый автобус, он вынужден правой парой колес съезжать на обочину, чтобы разминуться со встречными автомобилями», — говорится в обращении, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

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