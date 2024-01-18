Власти Калининграда: «Магистральные улицы практически полностью убраны»

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Администрация Калининграда в своем телеграм-канале отчиталась о том, что накануне в 20.00 сотрудники «Чистоты» вышли в ночную смену, предприятие работает в круглосуточном режиме с 15 января.

«Более 500 дворников и рабочих, 20 комбинированных дорожных машин и 14 машин малой механизации днем и ночью задействованы на уборке города. Обработка противогололедными средствами дорог и тротуаров ведется со скоростью около 700 тонн соли и песко-соляной смеси в сутки, — отметили в администрации. — Магистральные улицы практически полностью убраны, поэтому работы перемещаются на второстепенные дороги и внутриквартальные проезды. Их уже обрабатывали реагентами, но теперь нужно очистить от образовавшейся слякоти».

Как утверждают власти, «почти все» остановки и пешеходные переходы очищены, «Чистота» «будет работать в усиленном режиме до тех пор, пока уборка улиц не будет завершена».

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Фото — телеграм-канал администрации Калининграда

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