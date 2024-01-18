Алиханов предложил создать в регионе единый центр для управления ЖКХ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложить создать в регионе единый центр для управления ЖКХ. Пока его роль фактически выполняют соцсети Алиханова, чего, по его словам, быть не должно. Тему обсуждали во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 18 января.



«Мои соцсети и мой директ „ВКонтакте“ превращается, особенно на выходных, в аварийную службу, — возмутился Алиханов, — Ну, можно как-то так организовать работу, когда одно место, куда все звонят? Сидит оператор. Пока ему закончили говорить адрес, он его забил и видит, какая управляющая компания, с какой аварийкой заключён договор, кому звонить. Оператор выдаёт задание и следит за его исполнением. Почему я должен через свой „ВКонтакте“ этим заниматься?»

Выход глава региона видит в построении информационной системы, основанной на большом объёме данных, охватывающих всё ЖКХ области. Впоследствии её, по мнению Алиханова, можно было бы превратить в единый центр для управления ЖКХ. Его прообразом должна быть Единая диспетчерская служба региона, но пока её «пропускной способности» для этого не хватает, сказал губернатор.

Коллеги обещали главе региона в скором времени отчитаться о том, как идёт выполнение поставленной задачи.