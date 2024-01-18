В 2023 году пассажиропоток в «Храброво» вырос на 15%

В 2023 года пассажиропоток в «Храброво» составил 4 млн 300 тысяч человек, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего за год на вылет и прилет было принято 14 тысяч самолетов, что на 6,9% больше, чем в 2022 году.

Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 4,2 млн человек. Выполнялись регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Новосибирск, Уфу, Самару, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Череповец, Псков, Петрозаводск, Минеральные Воды. Из новых направлений были открыты полеты в Иваново и Оренбург.

Пассажиропоток на международных линиях составил 100 тысяч человек, чаще всего выполнялись рейсы в Минск и турецкую Анталию.

Напомним, в ноябре в «Храброво» приняли четырехмиллионнного пассажира с начала года, что является абсолютным рекордом за всю историю аэропорта. В связи с возросшим пассажиропотоком возникла необходимость расширить аэровокзал, администрация «Храброво» сообщала о планах увеличить площадь помещения на 10 тысяч кв. метров.