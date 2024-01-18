«Берег надежды» объявил сбор средств в помощь девочке с врожденными нарушениями

«Берег надежды» объявил сбор средств в помощь девочке с врожденными нарушениями
Вика Гапонова. Фото предоставлено фондом «Берег надежды»
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Благотворительный фонд «Берег надежды» собирает средства на приобретение специального аппарата для 2-летней калининградки Вики Гапоновой. Малышка родилась с серьезной патологией — у неё отсутствовала малоберцовая кость и латеральная лодыжка. Девочке сделали операцию, благодаря которой она может ходить и даже бегать. Но одна ножка у нее короче другой, поэтому Вике предстоит долго ходить в специальном аппарате. Сумма сбора — 80000 рублей.

Девочка — третий ребенок в многодетной семье. У неё есть 10-летний старший брат и 12-летняя старшая сестра. «Беременность у меня протекала хорошо, сделали два УЗИ, всё было в порядке. Но при доплерографии на 26-й неделе доктор сказал, что у будущего ребенка нет малоберцовой кости в правой ножке, очень сильный подвывих в ступне, — рассказала мама девочки Татьяна. — Спросил, болела ли я в первом триместре беременности. То есть, это не генетическое нарушение... Действительно, было легкое заболевание — но без температуры, просто болело горло, кашель. Даже мысли не было, что из-за этого в какой-то момент пошло не так, клетки, которые должны были поделиться, не поделились или поделились неправильно, и вот косточка не стала развиваться».

Вике сделали бесплатную операцию в Москве, благодаря которой она теперь может бегать и даже прыгать. Единственное — малышка теперь должна всегда ходить с аппаратом на ноге. «У нее разница в ножках уже 4 сантиметра. Прогноз такой, что разница будет увеличиваться, пока Вика будет расти. Поэтому ей предстоит впереди еще немало операций», — рассказала Татьяна.

Вика — хорошо интеллектуально развитый, радостный ребенок, уже учится вовсю говорить. Не так давно она пошла в обычный детский садик, любит рисовать и общаться с малышами. Помочь малышке, перечислив посильную сумму на приобретение аппарата, который поможет девочке ходить, можно здесь.

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