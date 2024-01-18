Прокуратура контролирует строительство школы на Левитана, которую должны были сдать в 2023-м

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Строительство школы по улице Левитана в Калининграде находится на контроле прокуратуры в связи с отставанием от графика. Прокурор города Роман Васильев и прокурор Московского района Александр Майсеенко проверили ход работ, выехав на место. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«На месте проведено рабочее совещание, заслушаны представители заказчика и подрядчиков, обсуждены сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В связи с отставанием от графика выполнения работ прокуратурой района в адрес концессионера и генерального подрядчика внесены представления. Ход строительства школы находится на постоянном контроле надзорного ведомства», — отметили в прокуратуре.

Напомним, работы по строительству школы на 1,1 тыс. мест в рамках национального проекта «Образование» выполняются по концессионному соглашению администрации Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно о том, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. По концессионному соглашению школу должны были построить до конца текущего года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. Заместитель главы также пояснил, что типовой проект дорабатывался: в нём не было предусмотрено укрытие, и вместо одного бассейна планируют построить два.

Разрешение на строительство школы было выдано 12 января 2023 года и действует до 12 июля 2024. В здании должно быть четыре этажа, его общая площадь — 19,5 тыс. кв. метров.

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